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Предлагают купить всё и сразу за символический рубль. Иностранные компании не могут выйти из России

23 июня 2022 15:47
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Новости России. Иностранным компаниям трудно уйти из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Предлагают купить всё и сразу за символический рубль. Иностранные компании не могут выйти из России -1

Выйти из российских активов оказалось не так-то просто. Нерезидентам не дают их продавать. Это ограничение заставляет искать покупателя и придумывать схемы вывода средств из страны. Так, Philip Morris ищет покупателя уже три месяца, и все безуспешно. Продать хотят выгодно, а вот российские бизнесмены предлагают купить все и сразу за символический рубль.

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# Бизнес за рубежом # Экономика # Наталья Надольская # Новости России # Фотофакт

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