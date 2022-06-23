Предлагают купить всё и сразу за символический рубль. Иностранные компании не могут выйти из России

Выйти из российских активов оказалось не так-то просто. Нерезидентам не дают их продавать. Это ограничение заставляет искать покупателя и придумывать схемы вывода средств из страны. Так, Philip Morris ищет покупателя уже три месяца, и все безуспешно. Продать хотят выгодно, а вот российские бизнесмены предлагают купить все и сразу за символический рубль.

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