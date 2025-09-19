Деловые круги Минска и Москвы подписали ряд двусторонних соглашений

В рамках бизнес-форума «Минск и Москва: новый драйвер развития» подписан ряд двусторонних соглашений. Встречи деловых кругов прошли в ситуационном центре российской столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С белорусской стороны участие в нем приняли руководители 26 предприятий и компаний различных сфер деятельности. Стороны обсудили работу торгово-кооперационной платформы «Москва – Минск», а также приоритетные условия ведения бизнеса в свободных экономических зонах и индустриальных парках. Прошли презентации технологических продуктов.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Найдено очень много новых точек соприкосновения в перспективных направлениях, которые, конечно же, в ближайшее время будут отработаны. И я думаю, что дадут хорошие результаты. Проведение таких форумов – это очень важное событие, потому что здесь есть площадка для встреч, чтобы бизнес общался, чтобы можно было находить новые пути в своем развитии. И сегодня мы увидели, что большое количество предприятий имеют возможность найти для себя то, что можно в дальнейшем использовать и развивать.

Сергей Черемин, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы (Россия):

Мы обсуждаем многочисленные программы взаимодействия в области развития инфраструктуры, в области создания мультибрендовых центров, инженерных центров, чтобы получать компетенции в области машиностроения. Много-много других проектов. И для нас было важно в том числе и оценить итоги сотрудничества за прошлый год, за первую половину 2025 года. И мы из года в год все подчеркиваем, что Беларусь сегодня находится среди лидеров по внешнеэкономическим связям с Москвой.