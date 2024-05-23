Польские предприниматели не справляются с возросшими затратами – СМИ страны

В Польше «умирают компании». «Бизнесу надо готовиться на выход» или «выходить из бизнеса» – под такими заголовками вышло в печать несколько крупных польских изданий. Они сообщают, что предприниматели не справляются с возросшими затратами на коммунальные услуги, аренду и налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала года приостановили деятельность около 90 тысяч фирм. Как отмечают эксперты, если такой темп сохранится, то к концу года их будет более 200 тысяч, по сравнению с более чем 180 тысячами в 2023 году. При этом лишь одной из 100 компаний удается вернуться на рынок. Их владельцы вынуждены продавать свой бизнес, менять профессию или покидать страну.

Самое большое количество бизнесменов – в 2024 году уже 4,5 тысячи – приостановили деятельность именно в строительной отрасли. Второе место в этом печальном рейтинге занимает IT-сфера – 3,5 тысячи человек. Как сообщают издания, количество закрывающихся компаний растет, несмотря на улучшение экономической ситуации, о которой так громко заявляют власти страны.