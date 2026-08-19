Новости по тегу #Безработица

В Министерстве экономики ФРГ не прогнозируют улучшения ситуации в ближайшее время. Причины кризиса – старение населения, слабый приток новых кадров и высокая геополитическая нестабильность.
Экономика потеряла более 170 тысяч рабочих мест – это на 77 тысяч больше, чем за последний квартал 2025-го.
Число зарегистрированных людей, которые активно ищут новое рабочее место достигло 276 тысяч. Это на 50 тысяч больше, чем год назад.
Ситуация вызывает опасения, так как достигла уровня, невиданного с начала 2023 года.
По оценке специалистов, это логичный итог всей бурной деятельности кабмина, в результате которой ФРГ третий год находится в рецессии.
Особенно тяжелая ситуация в сельской местности, где 70-80 % длительно неработающих – люди старшего возраста.
Так, сильный всплеск массовых увольнений зафиксирован в марте. Об этом говорится в отчете центрального статуправления страны.
По статистике, количество незанятых в экономике выросло на 43 тысячи по сравнению с прошлым годом.
Закон вступит в силу с января 2025 года.
В августе в стране было около полутора миллионов незанятых в экономике. Это на 60 тысяч больше, чем месяцем ранее.
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