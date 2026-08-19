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Новости по тегу #Безработица

В Германии число занятых сократилось более чем на 200 тыс.
19 августа 2026 08:57

В Германии число занятых сократилось более чем на 200 тыс.

Уровень безработицы в Испании достиг 11%
28 апреля 2026 17:00

Уровень безработицы в Испании достиг 11%

В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы
23 декабря 2025 16:57

В Финляндии зафиксирован рекордный уровень безработицы

В Польше фиксируют рост безработицы
23 октября 2025 19:55

В Польше фиксируют рост безработицы

Количество безработных в Германии превысило 3 млн
29 августа 2025 16:55

Количество безработных в Германии превысило 3 млн

Уровень безработицы в Литве выше, чем в среднем по ЕС – Евростат
04 августа 2025 19:47

Уровень безработицы в Литве выше, чем в среднем по ЕС – Евростат

В Польше зафиксирован всплеск массовых увольнений
25 апреля 2025 11:44

В Польше зафиксирован всплеск массовых увольнений

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%
26 марта 2025 06:46

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%

Власти ФРГ ужесточают меры против безработных
03 октября 2024 13:39

Власти ФРГ ужесточают меры против безработных

В Канаде вырос уровень безработицы
09 сентября 2024 07:39

В Канаде вырос уровень безработицы

В Финляндии зафиксирован небывалый рост безработицы
24 июля 2024 07:08

В Финляндии зафиксирован небывалый рост безработицы

Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,5%
01 марта 2024 14:38

Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,5%