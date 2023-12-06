В Беларуси зафиксировали самый низкий уровень безработицы в ЕАЭС

Безработица в Евразийском экономическом союзе с начала года сократилась на 14 %, а самый низкий ее уровень зафиксирован в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным исследований ЕЭК, общее количество нетрудоустроенных в нашей стране не превышает 3,6 %. Это ниже, чем у России, которая занимает второе место. Третью строчку делят Казахстан и Кыргызстан. Молодежи, которая не спешит с трудоустройством, в нашей стране всего 10 %, что также ниже среднего уровня по ЕАЭС. По подсчетам ЕЭК, на рынке труда Беларуси предлагается свыше 95 тысяч вакансий.