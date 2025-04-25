В Польше зафиксирован всплеск массовых увольнений

По данным ведомства, за прошедший месяц более 30 компаний и 160 учреждений объявили о сокращениях сотрудников. Работы лишились почти 75 тысяч человек. Всего же по состоянию на конец марта количество людей, стоящих на учете в службах занятости, достигло почти 830 тысяч. Вот только помочь им нечем. Так как число вакансий стремительно сокращается. В первом квартале этого года новых предложений о работе стало меньше почти на 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным специалистов статуправления, ситуация стала следствием роста налогов, расходов на производство и стоимости энергоносителей.