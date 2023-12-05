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К концу 2023 года в Эстонии будет 54 тысячи безработных

05 декабря 2023 20:40
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Новости Эстонии. В Эстонии представили печальные прогнозы. Ожидается, что к концу года в стране количество зарегистрированных нетрудоустроенных граждан превысит 54 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К концу 2023 года в Эстонии будет 54 тысячи безработных-1

Безработица в этой прибалтийской республике растет 12-ю неделю подряд. Последнее время найти работу в Эстонии становится все труднее. Вакансий становится меньше и меньше. В ноябре предложений было 3,5 тысячи, что значительно ниже показателей прошлого года. Как отмечают эксперты, наиболее существенно сократилось количество вакансий в строительстве.

# Безработица # Новости Эстонии # Фотофакт

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