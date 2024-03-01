Уровень безработицы в Беларуси составляет 3,5 %. При этом незакрытыми остаются свыше 130 тысяч вакансий. Наниматели поднимают вопрос о дефиците квалифицированных кадров. Эту проблему призван решить обновленный закон о занятости. Проект документа уже прошел два чтения в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он предусматривает изменение подхода по организации обучения граждан. Цель – подготовить максимально под заказ работодателя. Это повысит эффективность использования бюджетных средств и обеспечит для человека гарантии трудоустройства. В целом закон направлен на максимальное содействие в поиске и трудоустройстве тем гражданам, кто в этом действительно заинтересован.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Если мы говорим по количеству вакансий, то сегодня это почти 135 тысяч. Почему такое количество вакансий? Их количество растет. В том числе мы видим, как развивается экономика. Какой сегодня мы достигли уровень ВВП. И это тем самым тоже коррелируется с той потребностью нанимателя, чтобы обеспечить тот портфель заказов, который есть у предприятий, чтобы выполнить и обеспечить соответствующий рост добавленной стоимости выручки и прибыли.