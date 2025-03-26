В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%

В Финляндии растет безработица. В феврале показатель превысил 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого не было почти 10 лет.

По статистике, количество незанятых в экономике выросло на 43 тысячи по сравнению с прошлым годом. Ситуация среди мужчин в Финляндии самая мрачная в ЕС: в феврале на рынке труда было 146 тысяч безработных. Безработных женщин, в то же время – 117 тысяч. Такой низкий уровень занятости фиксировался после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с 2016 года.