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В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%

26 марта 2025 06:46
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В Финляндии растет безработица. В феврале показатель превысил 9 %, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого не было почти 10 лет.

В Финляндии растёт безработица – в феврале показатель превысил 9%-2

По статистике, количество незанятых в экономике выросло на 43 тысячи по сравнению с прошлым годом. Ситуация среди мужчин в Финляндии самая мрачная в ЕС: в феврале на рынке труда было 146 тысяч безработных. Безработных женщин, в то же время – 117 тысяч. Такой низкий уровень занятости фиксировался после пандемии коронавируса, а уровень безработицы не был настолько высоким с 2016 года.

# Кризис в ЕС # Безработица в ЕС # Безработица

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