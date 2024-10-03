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Власти ФРГ ужесточают меры против безработных

03 октября 2024 13:39
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В Германии сократят пособия по безработице. Власти страны приняли решение ужесточить меры против нетрудоустроенных граждан. Нововведение коснется немцев, которые не хотят работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти ФРГ ужесточают меры против безработных-2

С 2025 года для тех, кто отказывается от обучения или трудоустройства без уважительных причин, пособие уменьшится на 30 %. Также санкции будут применены к людям, которые опаздывают или не приходят на приемы, назначенные службой занятости. Закон вступит в силу с января. В целом введение санкций является частью так называемой инициативы роста, подготовленной правительством. Идея состоит в том, чтобы привлечь к работе больше людей, даже пользуясь более строгими мерами.

# Безработица

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