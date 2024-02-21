Прямой эфир

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных

21 февраля 2024 06:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных. Іх стала на 20 тысяч больш, чым летась. Даныя прадставілі ў статыстычным упраўленні краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных-1

Па яго інфармацыі, зараз без працы – больш за 230 тысяч чалавек. Эксперты лічаць, што ў далейшым сітуацыя будзе пагаршацца. Асноўнай прычынай спецыялісты бачаць эканамічную нестабільнасць.

# Безработица # Новости Финляндии

Другие новости рубрики

Все новости
У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам
21 февраля 2024 06:22

У школах Вялікабрытаніі ўвялі забарону на карыстанне тэлефонам

Зеленский заявил, что обстановка для ВСУ на Харьковском направлении тяжелая
20 февраля 2024 15:49

Зеленский заявил, что обстановка для ВСУ на Харьковском направлении тяжелая

Politico: в НАТО беспокоятся об амбициях России
20 февраля 2024 14:47

Politico: в НАТО беспокоятся об амбициях России