У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных. Іх стала на 20 тысяч больш, чым летась. Даныя прадставілі ў статыстычным упраўленні краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У Фінляндыі павялічваецца колькасць беспрацоўных. Іх стала на 20 тысяч больш, чым летась. Даныя прадставілі ў статыстычным упраўленні краіны, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Па яго інфармацыі, зараз без працы – больш за 230 тысяч чалавек. Эксперты лічаць, што ў далейшым сітуацыя будзе пагаршацца. Асноўнай прычынай спецыялісты бачаць эканамічную нестабільнасць.