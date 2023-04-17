Германия столкнулась с рекордным дефицитом кадров

Это самый высокий показатель, начиная с 2010 года. Самая напряженная ситуация в здравоохранении, образовании и строительстве. Там остаются свободными 6 из 10 рабочих мест. Не лучше обстоят дела и в IT-сфере. Там свободны 9 из 10 вакансий. Промышленность испытывает потребность в высококлассных инженерах. Как показывает исследование, нехватка квалифицированных работников в сфере коммерческих услуг, розничной торговли, продаж, гостиничного бизнеса и туризма за последний год выросла в три раза. Компании пытаются решить эту проблему повышением зарплат и улучшением условий труда, но пока безуспешно.