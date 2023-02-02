Около 10 миллионов британцев не трудоустроены

Новости Великобритании. В Британии не хватает специалистов. Около 10 миллионов человек не трудоустроены. При этом значительная часть неработающих – люди в возрасте от 50 до 64 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И дело не в том, что они не хотят работать или не обладают необходимыми навыками. Просто в королевстве не спешат брать на работу людей предпенсионного возраста. По словам тех, кто сейчас активно изучает рынок вакансий, это обидно – чувствовать, что ты не нужен государству. Изменить отношение к возрастным работникам пока призвали только местные СМИ. Власти на проблему не реагируют.