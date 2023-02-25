Уровень безработицы в Польше растёт третий месяц подряд

Новости Польши. Уровень безработицы в Польше растет третий месяц подряд, пишет местный интернет-портал. Повлияли на рынок труда общеэкономический спад, инфляция и высокие процентные ставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня почти половина поляков боятся за свои рабочие места. Год назад людей с такими опасениями было в два раза меньше, информирует Польское агентство развития предпринимательства. При этом страх остаться без работы не позволяет людям просить о повышении зарплаты, в результате все чаще поляки ищут подработку.