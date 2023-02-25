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Уровень безработицы в Польше растёт третий месяц подряд

25 февраля 2023 13:15
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Новости Польши. Уровень безработицы в Польше растет третий месяц подряд, пишет местный интернет-портал. Повлияли на рынок труда общеэкономический спад, инфляция и высокие процентные ставки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень безработицы в Польше растёт третий месяц подряд-1

Сегодня почти половина поляков боятся за свои рабочие места. Год назад людей с такими опасениями было в два раза меньше, информирует Польское агентство развития предпринимательства. При этом страх остаться без работы не позволяет людям просить о повышении зарплаты, в результате все чаще поляки ищут подработку.

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# Безработица # Новости Польши # Фотофакт

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