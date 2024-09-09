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В Канаде вырос уровень безработицы

09 сентября 2024 07:39
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В Канаде растет безработица. Ее уровень достиг рекорда за 7 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Канаде вырос уровень безработицы-2

В августе в стране было около полутора миллионов незанятых в экономике. Это на 60 тысяч больше, чем месяцем ранее. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 23 %. Эксперты уверены, что тенденция сохранится. Найти работу по-прежнему непросто из-за дисбаланса спроса и предложения на рынке труда. 

# Канада # Безработица

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