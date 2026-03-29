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Новости по тегу #Березовый сок

Собирают до 5 тонн в сутки! Как проходит заготовка березового сока в Беларуси?
29 марта 2026 17:30

Собирают до 5 тонн в сутки! Как проходит заготовка березового сока в Беларуси?

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока
17 марта 2026 17:40

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока

В 2025 году в Брестской области населению реализуют 650 тонн берёзового сока
24 марта 2025 20:01

В 2025 году в Брестской области населению реализуют 650 тонн берёзового сока

Как собрать берёзовый сок и не нарваться на штраф? Рассказали в лесхозе
16 марта 2025 17:44

Как собрать берёзовый сок и не нарваться на штраф? Рассказали в лесхозе

Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке берёзового сока
16 марта 2025 10:41

Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке берёзового сока

«Настаивается на жареном ячмене». Какой напиток можно приготовить из берёзового сока?
31 мая 2024 19:49

«Настаивается на жареном ячмене». Какой напиток можно приготовить из берёзового сока?

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф
27 марта 2024 08:31

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?
19 марта 2024 17:27

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?

Первые партии уже отправились на переработку! В Беларуси приступили к заготовке берёзового сока
11 марта 2024 17:09

Первые партии уже отправились на переработку! В Беларуси приступили к заготовке берёзового сока

Сбор берёзового сока начался в Брестской области
07 марта 2024 07:29

Сбор берёзового сока начался в Брестской области

Лесхозы Минской области определяют участки для сбора берёзового сока
06 марта 2024 17:30

Лесхозы Минской области определяют участки для сбора берёзового сока

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?
24 апреля 2023 14:59

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?