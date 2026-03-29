Новости по тегу #Березовый сок

Если аграрии только включатся в работу, то в наших лесах занятость на пике. В Беларуси продолжается сбор березового сока, и для нас это уже не просто традиция, а экспортный ресурс, который распробовали в разных странах.
В 2026 году сокодвижение началось ровно по графику – в середине марта. Но пока сложно сказать, сколько продлится – все будет зависеть от погоды. Поэтому целебный напиток с первого дня отправляют на реализацию – ведь спрос от населения высокий.
Это в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне.
На неделе в Беларуси начали сбор березового сока. Первыми к процессу приступили лесхозы Гродненского региона. Свежий сок можно купить, что называется, не отходя от кассы – прямо в лесу. Или даже собрать самому, но для этого нужно знать места.
Приобрести его можно будет прямо на лесосеке, а также в точках продажи – узнать адреса можно на сайтах лесхозов.
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