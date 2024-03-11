Первые партии уже отправились на переработку! В Беларуси приступили к заготовке берёзового сока

В южном регионе уже началась заготовка березового сока. В 2024 году сезон стартовал непривычно рано. Первые партии даже успели отправить на перерабатывающие предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В планах по области заготовить 650 тонн. За лесным нектаром отправилась и Кристина Протосовицкая.

Сама погода подсказала: и травка зеленеет, и птички поют. На календарь можно не смотреть – в этом году он не успевает за весной. Для помощника лесничего Геннадия Коцубы это 18-й лесной сезон, чтобы начинали так рано, не припомнит.

Геннадий Коцуба, помощник лесничего Запрудского лесничества Кобринского опытного лесничества:

За 12 часов набирается такой объем. То есть судя по пакету можно сказать, что сокодвижение очень активное в этом году. По сравнению с прошлым годом, это было где-то 15 марта, то в этом году уже 2 марта мы начинали работы по подсочке.

Далеко не каждая береза подойдет, чтобы добыть сок, а потому новые делянки появляются нечасто. Лишь за 5 лет до рубки и диаметром более 20 сантиметров. Подсочку на дереве делают профессионалы, кто точно не навредит. Кобринчанин Анатолий Покалюк именно из их числа. Уже не первый сезон берет отпуск на основной работе, чтобы собрать живой нектар для себя и всех желающих. По лесному билету его владения размером в 18 футбольных полей – свыше тысячи пакетов.