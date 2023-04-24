Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Каждую весну разливаются березовые реки. Самое время собрать и заготовить дары природы. Отправляемся в лесной рейд на Борисовщину.

Михаил Шалак, лесник Борисовского опытного лесхоза:

Коричневый – он первый сок идет, он тоже сладкий. Каждая береза дает разный, под одним может быть сладкий, под другим менее сладкий. Для Михаила Анатольевича это 5-й сезон. Весна выдалась капризной. Мороз и солнце. Но сок чистый, как слеза. За сутки собирают 2 тонны целебного напитка. По традиции заготовка продлится, пока не появятся березовые почки и листочки. Тогда сок помутнеет и потеряет свои потребительские качества.

– Квас делаем и сок закатываем в банки. Супруга жарит ячмень, хлеб поджаривает и сухофрукты добавляем.

– Приключения были?

– Когда работали на делянках там дальше, ходили по полю косули. Спрос растет. Борисовский лесхоз уже заготовил 730 тонн живительной силы. Стоимость на лесосеке составляет 37 копеек, на городских точках – 45. Подсачивают порядка 1 000 березок в каждом лесничестве. Выбирают участки, намеченные в рубку. Как долго деревья будут полезными, напрямую зависит от их диаметра. Каждый рез в новом году должен находиться от предыдущего на расстоянии не менее 20 см. Кстати, за самовольный сбор в запрещенных местах грозит штраф до 20 базовых величин. Лесной кодекс превыше всего!

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:

Если семья захотела самостоятельно заготовить березовый сок, им необходимо обратиться в ближайшее лесничество, сотрудники лесничества предоставят такие березы, где можно заготавливать березовый сок.

– Как это правильно делать, чтобы не навредить природе?

– Подсочка осуществляется от корневой шейки на расстоянии 35-50 см. Подсачивать можно бором на глубину 2 см. Также допускается подсочка бензопилой. Длина реза должна быть до 10 см и в глубину, не считая коры, до 2 см. По окончании заготовки березового сока данное отверстие будет замазано варом, садовой мазью, чтобы дерево не заболело и продолжало свой рост. Слезы в радость! Врачи говорят, если употреблять в сезон до 10 литров березового эликсира, можно оздоровиться на весь год! Это клад витаминов и микроэлементов! С каждым стаканчиком мы обогащаемся натуральным кальцием, магнием, хлором, калием, натрием. Это залог отличной работы пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы. Профилактика атеросклероза и нервных расстройств. Вот такая ода природе!

Анна Бедрицкая, диетолог:

Березовый сок противопоказан людям с аллергией на березовую пыльцу. Очень скоро сезон бикини, поэтому дорогие девушки, дорогие дамы, обратите внимание на этот ценный и уникальный продукт, который называется березовый сок. Он выводит застойную жидкость, способствует уменьшению аппетита, содержит минимальное количество калорий и большое количество витаминов и минералов. Березовый сок противопоказан людям с желчекаменной болезнью. Если вы знаете, что есть травмы в почках, то лучше от большого количества березового сока отказаться. С осторожностью показан людям с сахарным диабетом, а вот для беременных березовый сок будет отличным дополнением к рациону, потому что уменьшает последствия токсикоза и выводит застойную жидкость.