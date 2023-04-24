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Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?

24 апреля 2023 14:59
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Анастасия Макеева, корреспондент:
Каждую весну разливаются березовые реки. Самое время собрать и заготовить дары природы. Отправляемся в лесной рейд на Борисовщину.

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?-1

Михаил Шалак, лесник Борисовского опытного лесхоза:
Коричневый – он первый сок идет, он тоже сладкий. Каждая береза дает разный, под одним может быть сладкий, под другим менее сладкий.

Для Михаила Анатольевича это 5-й сезон. Весна выдалась капризной. Мороз и солнце. Но сок чистый, как слеза. За сутки собирают 2 тонны целебного напитка. По традиции заготовка продлится, пока не появятся березовые почки и листочки. Тогда сок помутнеет и потеряет свои потребительские качества.

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?-4

Квас делаем и сок закатываем в банки. Супруга жарит ячмень, хлеб поджаривает и сухофрукты добавляем.
Приключения были?
Когда работали на делянках там дальше, ходили по полю косули.

Спрос растет. Борисовский лесхоз уже заготовил 730 тонн живительной силы. Стоимость на лесосеке составляет 37 копеек, на городских точках – 45. Подсачивают порядка 1 000 березок в каждом лесничестве. Выбирают участки, намеченные в рубку. Как долго деревья будут полезными, напрямую зависит от их диаметра. Каждый рез в новом году должен находиться от предыдущего на расстоянии не менее 20 см. Кстати, за самовольный сбор в запрещенных местах грозит штраф до 20 базовых величин. Лесной кодекс превыше всего!

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?-7

Егор Литвинов, главный лесничий Борисовского опытного лесхоза:
Если семья захотела самостоятельно заготовить березовый сок, им необходимо обратиться в ближайшее лесничество, сотрудники лесничества предоставят такие березы, где можно заготавливать березовый сок.
Как это правильно делать, чтобы не навредить природе?
Подсочка осуществляется от корневой шейки на расстоянии 35-50 см. Подсачивать можно бором на глубину 2 см. Также допускается подсочка бензопилой. Длина реза должна быть до 10 см и в глубину, не считая коры, до 2 см. По окончании заготовки березового сока данное отверстие будет замазано варом, садовой мазью, чтобы дерево не заболело и продолжало свой рост.

Слезы в радость! Врачи говорят, если употреблять в сезон до 10 литров березового эликсира, можно оздоровиться на весь год! Это клад витаминов и микроэлементов! С каждым стаканчиком мы обогащаемся натуральным кальцием, магнием, хлором, калием, натрием. Это залог отличной работы пищеварительного тракта и сердечно-сосудистой системы. Профилактика атеросклероза и нервных расстройств. Вот такая ода природе!

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?-10

Анна Бедрицкая, диетолог:
Березовый сок противопоказан людям с аллергией на березовую пыльцу. Очень скоро сезон бикини, поэтому дорогие девушки, дорогие дамы, обратите внимание на этот ценный и уникальный продукт, который называется березовый сок. Он выводит застойную жидкость, способствует уменьшению аппетита, содержит минимальное количество калорий и большое количество витаминов и минералов. Березовый сок противопоказан людям с желчекаменной болезнью. Если вы знаете, что есть травмы в почках, то лучше от большого количества березового сока отказаться. С осторожностью показан людям с сахарным диабетом, а вот для беременных березовый сок будет отличным дополнением к рациону, потому что уменьшает последствия токсикоза и выводит застойную жидкость.

Клад витаминов и микроэлементов. Кому полезен и кому противопоказан берёзовый сок?-13

Березовый сок плюс лимонная кислота – умный выбор. Если в составе продукта есть сахар, его польза улетучивается. Важно помнить и то, что свежие дары могут храниться в холодильнике не более 2 суток. Добавляйте цитрусы, имбирь, мяту, сухофрукты. Продлевайте жизнь лесному напитку и будьте здоровы!

# Березовый сок # общество # Анастасия Макеева # Егор Литвинов # Анна Бедрицкая # Фотофакт

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