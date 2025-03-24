В 2025 году в Брестской области населению реализуют 650 тонн берёзового сока

В Брестской области активно идет заготовка и реализация березового сока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году в регионе планируют получить около 4 тысяч тонн целебного напитка. И это короткое время, когда «плачут березы», нужно использовать по максимуму. Сезон сбора «березовика» длится около месяца, однако погода может внести свои коррективы. Одно дерево дает около 400 литров сока. Напиток содержит в себе много минералов и микроэлементов и пользуется большим спросом у белорусов.

Так, часть напитка отправят предприятиям. Уже заключены договоры с консервными заводами Минской, Брестской и Гродненской областей. Активно покупают целебный напиток и граждане. Приобрести его можно на торговых площадках лесхозов и в самих лесничествах. В этом году в Брестской области населению реализуют 650 тонн напитка. Это в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне.