В 2025 году в Брестской области населению реализуют 650 тонн берёзового сока
В Брестской области активно идет заготовка и реализация березового сока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году в регионе планируют получить около 4 тысяч тонн целебного напитка. И это короткое время, когда «плачут березы», нужно использовать по максимуму. Сезон сбора «березовика» длится около месяца, однако погода может внести свои коррективы. Одно дерево дает около 400 литров сока. Напиток содержит в себе много минералов и микроэлементов и пользуется большим спросом у белорусов.
Так, часть напитка отправят предприятиям. Уже заключены договоры с консервными заводами Минской, Брестской и Гродненской областей. Активно покупают целебный напиток и граждане. Приобрести его можно на торговых площадках лесхозов и в самих лесничествах. В этом году в Брестской области населению реализуют 650 тонн напитка. Это в 2 раза больше, чем в прошлом сезоне.
Дмитрий Бейнарович, мастер леса Малоритского лесничества:
На сегодня Малоритский лесхоз уже заготовил 218 тонн березового сока. Из них 8,5 тонны уже реализовано населению. Оставшийся объем реализован на местный завод «Малоритский КОСК» для дальнейшей переработки.
Существенного изменения цен в сравнении с 2024 годом нет. Выгоднее всего сок можно приобрести в местах заготовки. Литр обойдется в 20 копеек.
Татьяна Самойлович, заместитель руководителя организации по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Цены существенно не будут отличаться от прошлых лет. Литр целебного природного напитка в местах заготовки в лесу ориентировочно будет стоить от 14 до 20 копеек за литр. В лесничествах области – от 22 до 28 копеек. Также реализация сока организована у нас на торговых площадках в Бресте, Пинске, Барановичах. В областном центре, к примеру, приобрести березовый сок можно будет по адресу Варшавское шоссе, 1 по цене 50 копеек за литр.
Запастись весенним напитком граждане могут и самостоятельно. Необходимо получить разрешение в лесничестве. Специалисты покажут место сбора и объяснят, как правильно собирать березовый сок. За нарушение правил грозит штраф.