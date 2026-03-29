Собирают до 5 тонн в сутки! Как проходит заготовка березового сока в Беларуси?

Если аграрии только включатся в работу, то в наших лесах занятость на пике. В Беларуси продолжается сбор березового сока, и для нас это уже не просто традиция, а экспортный ресурс, который распробовали в разных странах. В этом сезоне планируют увеличить поставки в КНР. Стабильно высокие отгрузки идут в Россию и Казахстан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.



Безусловно, есть спрос и на внутреннем рынке. Лесхозы в 2026 году намерены заготовить около 15 тысяч тонн витаминного напитка. За березовым фрешем выстраиваются очереди. Минчане свежие поставки лесного эликсира ждали по несколько часов. Но оно того стоит.

До 5 тонн березового сока в сутки. В южных белорусских лесах – экватор сокозаготовки. Уже 7 лет в таком лесном промысле, Анатолий Покалюк на этой делянке работает 4-й год. На протяжении месяца рабочий график у заготовителей – с 7 утра до 8 вечера без выходных.

Анатолий Покалюк, заготовитель березового сока:

Заработать можно, но если активно работать. А если немного день прозевал, уже все, не то. Надо активно, с леса не выезжая, грубо говоря, а постоянно здесь находимся и работаем. От лесничества – разрешение и контроль. А от заготовителя – добросовестность и строгое соблюдение правил. Березы только старше 60 лет, а подсочка – по регламенту.

Меньше чем за 15 секунд надрез с хирургической точностью. Вадим Славинский в прошлом вальщик леса, да и сам вырос в Беловежской пуще. С заботой подходит к «березовому» делу.

Вадим Славинский, заготовитель березового сока:

Плата хорошая, достойная. Есть смысл этим делом заниматься. Я люблю лес. Отдыхаю здесь, атмосфера лучше и воздух. Да и соскучился по прошлой работе.

По разрешению лесничества можно приехать самому собрать лесной нектар или довериться профессионалам. Тем более, что последние годы лесхозы вывозят березовый сок в город. Ежедневная доставка прямиком из леса.

Павел Богданович, начальник отдела производства и реализации продукции Кобринского опытного лесхоза:

Кому-то удобно просто в городе приехать. Набрал по асфальтированной площадке, по дорогам заехал, привез домой. Кому-то интересно приехать в лес с детьми, может, собрать вот так самому. С дерева снять пакет, перелить себе. Процентов, наверное, 70-80 в основном это забирают на площадке специализированной.