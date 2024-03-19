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Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?

19 марта 2024 17:27
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Новости Беларуси. Сезон массовой заготовки березового сока стартовал в Минской области. Всего лесхозы региона планируют получить почти 4 000 тонн полезного напитка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?-1

Так, в Старобинском лесничестве для сбора весеннего нектара отвели свыше пяти гектаров насаждений. Чтобы не навредить роще, определили наиболее подходящие для подсочки стволы. Обычно это березы диаметром не меньше 20 сантиметров. При этом местные жители могут обратиться в лесхоз, чтобы самостоятельно заготовить сок. Желающим покажут, на каких деревьях можно установить тару для сбора.

Где и как можно собирать берёзовый сок, чтобы не получить штраф?-4

Елена Бунцевич, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Старобинского лесхоза:
При желании для своих личных целей сами осуществить заготовку сока. Для этого нужно обратиться в лесничество, где специалисты покажут конкретные деревья, которые подходят для заготовки. Сбор сока на участках, где это запрещено, либо без разрешительного документа, где его получение обязательно, влечет за собой предупреждение либо наложение штрафа.

Всего в Солигорском районе в этом сезоне планируют заготовить 150 тонн березового сока. Приобрести его можно будет в лесничествах, а также в городе на специальных торговых точках. Цена за литр – от 40 копеек.

# Березовый сок # общество # Новости Минска и Минской области

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