Лесхозы Минской области определяют участки для сбора берёзового сока

Лесхозы Минской области определяют участки для сбора березового сока. Только в Пуховичском районе этой весной намерены заготовить около 150 тонн полезного нектара. Сейчас оформляют необходимые документы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Скрыльском лесничестве для весенней подсочки отвели участок площадью пять гектаров. А это более тысячи деревьев. Сейчас здесь идет подготовка. Ведь к процессу нужно подойти ответственно. Есть определенные правила. Выбирают деревья по возрасту. Так как сокодвижение возможно только в спелых березовых насаждениях.

Борис Рудый, лесничий Скрыльского лесничества Пуховичского лесхоза:

Подсачиваются березы диаметром не тоньше 20 сантиметров. Надрез неглубокий. Прорезается луб и повреждается чуть-чуть только древесина. В конце подсочки эти надрезы все обязательно нужно замазать содовым варом или замазкой, и потом это досаждение остается в подсочку еще на ближайшие два года.

Собранный урожай будут поставлять перерабатывающим предприятиям и продавать населению. Приобрести полезный напиток белорусы смогут непосредственно в лесничествах и в торговых точках. Стоимость литра березового сока составит 40 копеек.