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Сбор берёзового сока начался в Брестской области

07 марта 2024 07:29
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Сезон сбора природного нектара объявляется открытым. В Брестской области уже приступили к заготовке березового сока. Поскольку зима выдалась аномально теплой, деревья в регионе «заплакали» раньше обычного. Так что уже скоро полезный и вкусный напиток начнут продавать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сбор берёзового сока начался в Брестской области-1

Существенного изменения цен в сравнении с прошлым годом не произойдет. Традиционно выгоднее всего сок можно будет приобрести в местах заготовки. Литр обойдется в 18-20 копеек. А на торговых площадках стоимость будет около 36. Сезон сбора «березовика» длится около месяца, однако погода может внести свои коррективы.

Те, кто любит самостоятельно запасаться весенним напитком, могут это сделать законно. Необходимо лишь соблюдать простые правила: собирать сок можно только с деревьев диаметром не менее 20 сантиметров, а срез должен быть не выше полуметра от земли. С выбором места заготовки стоит быть внимательным: есть участки, где для этого требуется специальное разрешение. За нарушение правил может грозить внушительный штраф: 800 рублей для граждан и от 4 до 20 тысяч – для ИП и юридических лиц.

# Березовый сок # общество # Новости Бреста и Брестской области

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