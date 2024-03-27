Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф

Бесцветный, сладковатый и полезный! Березовый сок – один из главных напитков весны. Дерево не пострадает, если сделать все аккуратно и правильно. Выбирать нужно ствол диаметром не менее 20 сантиметров.

Николай Сермяжко, лесник Новосельского лесничества ГЛУ «Минский лесхоз»: Запил березы делается на высоте 40-60 сантиметров от земли. Угол запила – где-то 40-45 градусов. Глубина – четыре сантиметра, потому что соки идут по наружной стороне древесины.

Длина запила – 10-12 сантиметров. Видите, как пошел сок? Я думаю, что литров 30 завтра здесь будет уже. Что я сделал с мешком? Нижнюю кромку я закатал, а верхнюю положил, чтобы мы слили чистый сок.

Отправляться в березовую рощу удобнее всего с аккумуляторным инструментом. Хорошо с задачей справится дрель или шуруповерт.