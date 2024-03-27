Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф

Бесцветный, сладковатый и полезный! Березовый сок – один из главных напитков весны. Дерево не пострадает, если сделать все аккуратно и правильно. Выбирать нужно ствол диаметром не менее 20 сантиметров.
Бесцветный, сладковатый и полезный! Березовый сок – один из главных напитков весны. Дерево не пострадает, если сделать все аккуратно и правильно. Выбирать нужно ствол диаметром не менее 20 сантиметров.
Николай Сермяжко, лесник Новосельского лесничества ГЛУ «Минский лесхоз»:
Запил березы делается на высоте 40-60 сантиметров от земли. Угол запила – где-то 40-45 градусов. Глубина – четыре сантиметра, потому что соки идут по наружной стороне древесины.
Длина запила – 10-12 сантиметров. Видите, как пошел сок? Я думаю, что литров 30 завтра здесь будет уже. Что я сделал с мешком? Нижнюю кромку я закатал, а верхнюю положил, чтобы мы слили чистый сок.
Отправляться в березовую рощу удобнее всего с аккумуляторным инструментом. Хорошо с задачей справится дрель или шуруповерт.
Николай Сермяжко:
Первое, что я сделал, – зачистил немножко кору, потому что это дерево более толстое, в диаметре 40, более старое. Сверлом 10 миллиметров я просверлил отверстие на два сантиметра. Его достаточно было, чтобы пошел сок. Поставил лоток. После завершения стекания сока мы берем глиняный раствор с песком и приходим, эти все отверстия заштукатуриваем.
Важно помнить, что незаконный сбор березового сока наносит серьезный вред окружающей среде. Поэтому нарушителей правил ждет серьезное наказание.
Делать заготовки разрешено на определенным участках лесов, например там, где планируют производить рубку. Списки таких мест есть в лесничестве, а также отмечены на онлайн-картах, которые размещены на сайте Минского лесхоза.
Подробности в видеоматериале.