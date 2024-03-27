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Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф

27 марта 2024 08:31
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Бесцветный, сладковатый и полезный! Березовый сок – один из главных напитков весны. Дерево не пострадает, если сделать все аккуратно и правильно. Выбирать нужно ствол диаметром не менее 20 сантиметров.

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф-1

Николай Сермяжко, лесник Новосельского лесничества ГЛУ «Минский лесхоз»:
Запил березы делается на высоте 40-60 сантиметров от земли. Угол запила где-то 40-45 градусов. Глубина – четыре сантиметра, потому что соки идут по наружной стороне древесины.

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф-4

Длина запила 10-12 сантиметров. Видите, как пошел сок? Я думаю, что литров 30 завтра здесь будет уже. Что я сделал с мешком? Нижнюю кромку я закатал, а верхнюю положил, чтобы мы слили чистый сок.

Отправляться в березовую рощу удобнее всего с аккумуляторным инструментом. Хорошо с задачей справится дрель или шуруповерт.

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф-7

Николай Сермяжко:
Первое, что я сделал, зачистил немножко кору, потому что это дерево более толстое, в диаметре 40, более старое. Сверлом 10 миллиметров я просверлил отверстие на два сантиметра. Его достаточно было, чтобы пошел сок. Поставил лоток. После завершения стекания сока мы берем глиняный раствор с песком и приходим, эти все отверстия заштукатуриваем.

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф-10

Важно помнить, что незаконный сбор березового сока наносит серьезный вред окружающей среде. Поэтому нарушителей правил ждет серьезное наказание.

Как собирать берёзовый сок? Рассказываем, как не навредить деревьям и не получить штраф-13

Делать заготовки разрешено на определенным участках лесов, например там, где планируют производить рубку. Списки таких мест есть в лесничестве, а также отмечены на онлайн-картах, которые размещены на сайте Минского лесхоза.

Подробности в видеоматериале.

# Березовый сок # общество # Валерия Яскевич

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