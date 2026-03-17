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Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока

17 марта 2026 17:40
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Сочный сезон открыт. На западе страны стартовала заготовка березового сока. Только лесхозы Гродненской области планируют собрать более двух тысяч тонн древесного продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2026 году сокодвижение началось ровно по графику – в середине марта. Но пока сложно сказать, сколько продлится – все будет зависеть от погоды. Поэтому целебный напиток с первого дня отправляют на реализацию – ведь спрос от населения высокий.

За соком в лес отправилась и Галина Буро.  

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-2

Профессиональный запил на высоте от 30 сантиметров до полуметра – и по стволу стекают первые капли древесного сока: чистые, как слеза. Для качественного сбора нужно установить металлический лоток.

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-4

Осталось правильно расположить мешок – Федор Неусыпов уже 30 лет работает в Поречском лесничестве и знает: надо учитывать наклон дерева, чтобы, в случае дождя, вода не затекала в пакет. Теперь сезон заготовки березовика в Гродненской области официально открыт. Сокодвижение пока среднее – ночные заморозки сказываются.

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-6

Федор Неусыпов, лесничий Поречского лесничества Скидельского лесхоза:
Судя по движению с этой березки, вот она находится на солнечной стороне, три дня – мешок сока точно будет.

Несмотря на суровую зиму и пока еще холодные ночи, сокодвижение стартовало, как по часам – в середине марта. Продлится от одной до трех недель – все будет зависеть от погоды. Причем, у лесничих свои синоптики – муравьи. Когда они активны – сока больше.  

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-8

Федор Неусыпов:
Природа подсказывает. Солнышко поднимется – движение начнется.

В народе говорят – березы плачут. Но переживать не стоит. Сок заготавливают только от взрослых деревьев, которые намечены под плановую вырубку. А пока от них получают максимум пользы.  

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-10

Галина Буро, корреспондент:
Первые капли березового сока считаются самыми полезными, поскольку содержат максимальную концентрацию витаминов и минералов, которые дерево накопило за зиму. Пробуем. По вкусу, как чуть сладковатая родниковая вода: холодная и очень вкусная.

Не удивительно, что на такой целебный напиток спрос от населения высокий. С первого дня очередь из покупателей.

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-12

Федор Неусыпов:
Мы работаем уже много лет с населением. Люди знают наши телефоны, заранее заказывают сок. Людей, которые заказывают, очень много.

Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока-14

Дар леса доступен для любого кошелька – литр сока обойдется в 42 копейки. В Скидельском лесхозе планируют заготовить около 100 тонн продукта – на уровне 2025 года. Качество и свежесть гарантируют.

Подробнее в видео.

# Березовый сок

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