Сочный сезон открыт! Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке березового сока

Сочный сезон открыт. На западе страны стартовала заготовка березового сока. Только лесхозы Гродненской области планируют собрать более двух тысяч тонн древесного продукта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году сокодвижение началось ровно по графику – в середине марта. Но пока сложно сказать, сколько продлится – все будет зависеть от погоды. Поэтому целебный напиток с первого дня отправляют на реализацию – ведь спрос от населения высокий. За соком в лес отправилась и Галина Буро.

Профессиональный запил на высоте от 30 сантиметров до полуметра – и по стволу стекают первые капли древесного сока: чистые, как слеза. Для качественного сбора нужно установить металлический лоток.

Осталось правильно расположить мешок – Федор Неусыпов уже 30 лет работает в Поречском лесничестве и знает: надо учитывать наклон дерева, чтобы, в случае дождя, вода не затекала в пакет. Теперь сезон заготовки березовика в Гродненской области официально открыт. Сокодвижение пока среднее – ночные заморозки сказываются.

Федор Неусыпов, лесничий Поречского лесничества Скидельского лесхоза:

Судя по движению с этой березки, вот она находится на солнечной стороне, три дня – мешок сока точно будет. Несмотря на суровую зиму и пока еще холодные ночи, сокодвижение стартовало, как по часам – в середине марта. Продлится от одной до трех недель – все будет зависеть от погоды. Причем, у лесничих свои синоптики – муравьи. Когда они активны – сока больше.

Федор Неусыпов:

Природа подсказывает. Солнышко поднимется – движение начнется. В народе говорят – березы плачут. Но переживать не стоит. Сок заготавливают только от взрослых деревьев, которые намечены под плановую вырубку. А пока от них получают максимум пользы.

Галина Буро, корреспондент:

Первые капли березового сока считаются самыми полезными, поскольку содержат максимальную концентрацию витаминов и минералов, которые дерево накопило за зиму. Пробуем. По вкусу, как чуть сладковатая родниковая вода: холодная и очень вкусная. Не удивительно, что на такой целебный напиток спрос от населения высокий. С первого дня очередь из покупателей.

Федор Неусыпов:

Мы работаем уже много лет с населением. Люди знают наши телефоны, заранее заказывают сок. Людей, которые заказывают, очень много.