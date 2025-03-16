Лесхозы Гродненской области приступили к заготовке берёзового сока

В Беларуси «заплакали» березы. К заготовке природного нектара уже приступили лесхозы Гродненской области. В 2025 году здесь планируют собрать и реализовать более 2 000 тонн полезного напитка, на триста тонн больше, чем в минувшем, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приобрести его можно будет прямо на лесосеке, а также в точках продажи – узнать адреса можно на сайтах лесхозов. Цены весьма демократичные: от 27 до 36 копеек за литр. Ну, а для тех, кто привык собирать древесный нектар самостоятельно, есть хорошая новость. В лесничествах помогут выбрать подходящий участок и березы, которые можно вовлечь в подсочку.

Александр Королько, лесничий Свитязянского лесничества Новогрудского лесхоза:

Мы инструктируем их по правилам подсочки. Он пишет нам заявление, определяемся по количеству деревьев, выезжаем на этот участок, вместе с гражданином мы берем карт-схему. Обычно люди до 5 деревьев просят.

А вот самостоятельной добычей заниматься не стоит. За это предусмотрены штрафы до 800 рублей. В самое ближайшее время заготовка березового сока станет массовой. К слову, похолодание этому не помешает – напротив, понижение температуры продлит сезон.