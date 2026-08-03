Новости по тегу #Белорусские традиции

Гости прикоснулись к истокам белорусской культуры и узнали, как предки готовились к уборочной.
На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
«Чтобы пироги получились, нужно, чтобы было очень хорошее настроение».
Родители наряжали детей в красивые наряды, а дома собиралась вся семья.
Белорусское народное ткачество – древнейшее ремесло. Оно было широко распространено вплоть до XX века. Рушники, скатерти и салфетки ткали на кроснах.
То, что когда-то начиналось как ремесло для своих, стало национальным достоянием с мировой известностью.
«Святое место пусто не бывает, как мы это знаем. Если мы не проявляем инициативу, ее за нас делает кто-то другой».
Белорусская кухня – это не только драники. Это богатейшее наследие вкусов и традиций, которое передавалось из поколения в поколение. Карта «Кулинарное наследие Беларуси» стала настоящим проводником в этот удивительный мир.
Особая гордость коллекции – оригинал «маляванага дывана» Язепа Дроздовича.
Сколько раз можно встретить Новый год? Дважды! И второй, наступающий в ночь с 13 на 14 января, пожалуй, самый душевный и таинственный.
В стране есть своя традиция – щедрование.
Неглюбская текстильная традиция из Ветковского района Гомельской области официально включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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