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Новости по тегу #Белорусские традиции

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта
03 августа 2026 08:27

Праздник «Жнiво» прошел в Музее народной архитектуры и быта

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков
04 мая 2026 12:45

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки
15 апреля 2026 09:59

Рецепт сдобного теста, который получится у каждого – лайфхаки от хозяйки

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков
15 апреля 2026 09:56

Заливали в яйцо олово, чтобы выиграть в битки – белоруска рассказала о пасхальных традициях предков

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры
13 февраля 2026 11:29

Во Дворце детей и молодёжи создают одежду и декор с белорусским колоритом – показываем шедевры

Национальное достояние с мировой известностью! Чем дрибинские валенки покорили Милан?
02 февраля 2026 17:56

Национальное достояние с мировой известностью! Чем дрибинские валенки покорили Милан?

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения
28 января 2026 17:33

Уважают ли белорусские традиции трудовые мигранты? Мнения

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»
28 января 2026 09:16

Чачоха, тертюха и другие блюда. «Белкартография» выпустила туристическую карту «Кулинарное наследие Беларуси»

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества
28 января 2026 06:51

Грант Президента получил Витебский областной методический центр народного творчества

13 января – Щедрый вечер. Рассказываем о празднике, который наступает накануне Старого Нового года
13 января 2026 15:43

13 января – Щедрый вечер. Рассказываем о празднике, который наступает накануне Старого Нового года

Старый Новый год отмечают в Беларуси в ночь с 13 на 14 января
13 января 2026 08:13

Старый Новый год отмечают в Беларуси в ночь с 13 на 14 января

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры
22 декабря 2025 09:24

Неглюбские рушники покорили мир и попали в список ЮНЕСКО! Показываем, как выглядят эти шедевры