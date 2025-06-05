Полина Реутова, журналист:

Это война смыслов сейчас даже, не на поле боя. Вот ты говоришь про количество областей, но все говорят про количество областей, потому что параметрами карты проще судить. Мы можем посмотреть на глобус или на карту и как-то по границам пройтись. Но война-то идет за смыслы, а не за территории. И Российской Федерации не нужна Украина, как любят рассказывать, особенно «кастрюли» и некоторые полагающие себя какими-то там аналитиками, журналистами. На Западе товарищи любят рассказывать, что хотят захватить там всю Украину. Да не стоит такой задачи вообще. Территория в данном случае интересна только в случае, если это обеспечивает безопасность нас как континентально-преимущественной державы. Если стоит угроза на наших границах, протяженность которой с Украиной чрезвычайно огромна, то эти угрозы будут купироваться так или иначе, в том числе военным путем. Вот и все. А расширение территории в данном случае – это процесс в том числе неизбежный, потому что смысл Российской Федерации, имея преимущество, останавливаться. Во-первых, наш верховный главнокомандующий поставил задачу очертить буферную зону, естественно, за счет территории бывшей Украины. Это первый момент, потому что это обезьяны с гранатой, совершенно недоговороспособные, не стремящиеся ни договариваться, ни останавливаться и так далее. Это первый момент. И второй момент. Это, как говорится, реалии на земле, которые добавляют просто аргументов, в том числе Российской Федерации, помимо того, что, казалось бы, сверхсильный аргумент, который был проигнорирован, в результате чего и случилась война по большому счету в 2022 году. Когда в 2021-м Россия выдвигала ультиматум справедливый, ей Запад фактически отказал в праве на безопасность, вот тогда и началась война. И я хочу напомнить, что Украину тот же Трамп очень активно и с большой радостью «Джавелинами» накачивал еще в свою первую каденцию. А потом уже маразматик Байден со своими нянечками начал до зубов вооружать Украину, до того, как начались полномасштабные военные действия в феврале 2022 года. Это тоже важный момент. То есть тут причину и следствие не надо путать. В данном случае война не за территории, война за смыслы. И здесь проблема как раз заключается в том, что многие этого не понимают.