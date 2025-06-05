Молодёжная сборная Беларуси одолела Казахстан в первом домашнем спарринге

Товарищеский матч между национальными сборными Беларуси и Казахстана состоялся, несмотря на сложные погодные условия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Футболисты показали яркую игру и доказали, что готовы радовать своих болельщиков, несмотря ни на что. Как это было – далее в нашем обзоре.

Из-за сильнейшего ливня начало игры на поле «Борисов-Арены» было отложено на полчаса, но тучи над стадионом рассеялись и команды ринулись в борьбу. Наши парни были нацелены на реванш – летом 2022-го в рамках групповой стадии Лиги наций «белокрылые» проиграли сегодняшним соперникам. Но на этот раз они вышли победителями.

Счет в матче на 26-й минуте открыл Валерий Громыко, соотечественник сейчас выступает за алматинский «Кайрат», но забивать за национальную дружину не перестает. Совсем скоро Валерий Бочеров эффектным ударом упрочил перевес хозяев поля, забив свой дебютный гол за сборную. А на старте второго тайма белорусский форвард «Порту» Трофим Мельниченко довел преимущество до разгромного. Гости, в свою очередь, не сдавались и огорчили нашего голкипера, но и на это у подопечных Алоса нашелся ответ. Евгений Шикавка установил окончательные цифры на табло – 4:1. И Беларусь побеждает в первом июньском спарринге.

Скучать по футбольным баталиям с участием нашей команды долго не придется, уже 10 июня белорусов ждет контрольный поединок с Россией. И это будет последняя проверка формы перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира.