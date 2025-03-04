Чизкейк – белорусское блюдо?! Сыровары возрождают традиции ремесла на собственной агроусадьбе

Край озер, вишневая столица, долина агроусадеб! Глубоччина создана для приключений! А еще здесь можно совершить незабываемый полет, рассказали в программе «Путевка BY».

Гурманы будут в восторге! Завершаем тур в гостях у сыроваров – многодетной семьи Ткачевых. 15 лет назад пара художников Сергей и Мария перебрались из столицы в деревню Германовщина. На берегу реки Шоша нашли свой дзен и открыли колоритную агроусадьбу. Проводят на арт-хуторе мастер-классы по лозоплетению, созданию изделий из речной глины, кузнечному ремеслу. Пекут вкуснейший хлеб и возрождают традиции национального сыроделия.

Мария Ткачева, хозяйка агроусадьбы:

Сыр-монетка. За три таких сырочка можно было купить курку, за семь – гуся, а за 100 – корову. Ганин сыр очень интересный – сыр, который нужно мочить в пиве. Сыр с розовой корочкой – это из модных сыров, называется «Бакштайн». Пикантный запах, пикантный вкус. Это тоже сырок с интригой – наш песто-сыр, зеленый сыр назывался. Это XVII-XVIII век, обычная позиция на белорусских рынках. Итальянский сыр – с базиликом, у нас была совсем другая трава – это хрен.

Белорусы могут гордиться своими сырами наравне с французами и итальянцами! Испокон веков наши предки колдовали над составом и делали вау-продукт. Вместе с краеведами и старожилами Ткачевым удалось восстановить 18 старинных рецептов. Из сырого коровьего молока они сделали крафтовую коллекцию. Теперь от сокровищ сырного погреба туристов за уши не оттянуть. Дегустации растягиваются на пару часов, ведь за каждым сырочком – своя история. Так, Гомолка и Мальдрик упоминались еще в Статуте ВКЛ XVI века. Ими можно было расплатиться за утрату или повреждение имущества.

Амбассадоры расскажут немало интересных фактов, например, что чизкейк – истинно белорусское блюдо! Лучший комплимент на домашней мануфактуре – вкусно, как у бабушки. В планах – создать туристическую деревню! В мечтах – чтобы Беларусь заняла свое место на сырной карте мира.