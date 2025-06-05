Реутова: мы остаёмся людьми и оперируем понятиями, зафиксированными документально – в этом наша сила

Григорий Азаренок, СТВ:

Например, когда мы апеллируем к многополярному миру, к различным государствам Глобального Юга, Ближнего Востока, Латинской Америки, Азии, Африки и так далее, мы на этих примерах, на этой аргументации международного права, ООН и всего остального – здесь наша сила или наша слабость?

Полина Реутова, журналист:

Наша сила в том, что мы оперируем понятиями, зафиксированными документально в том числе. То есть мы не из потолка это взяли. Мы ссылаемся на то, что было принято совместно и достаточно решительно по итогам серьезных кровавых событий в мировом масштабе. В данном случае я про нынешнюю систему международного права говорю. И, возможно, то, что мы позволяем себе роскошь, прекрасно понимая, что эти институции уже не работают, что фактически на них ссылаемся и ими руководствуемся сейчас только мы, но мы при этом остаемся людьми. Не помню, кто сказал: там, где нет закона, там нет преступления. У нас-то закон все-таки пока есть. И это, мне кажется, во многом наша сила и то, что нам позволит в будущем уже принять более деятельное, может, и яркое участие в создании новых международных институций. Хотя мы одни из основательниц ООН. Такой ошибки, как сделать штаб-квартиру за океаном, я думаю, мы уже себе не позволим. Штаб-квартира будет в другом месте, минимум на нашем континенте теперь. Ну это так, метафора в тему. Нам важно даже перед самими собой правоту сохранять и иметь аргументы хотя бы у себя даже в голове. Даже не через призму того, что мы понимаем, что вот это правильно, а это неправильно, вот потому-то, потому-то и потому-то. А мы еще позволяем себе роскошь на что-то ссылаться.