Полина Реутова, журналист:

Больше всего они боятся... Это очень важная тема. Вот представь, случилась бы такая ситуация, она все равно произойдет рано или поздно, лучше бы поскорее, что вот этот очередной виток территориальной раздробленности (а я именно так рассматриваю сейчас события, которые происходят внутри нашего братства Россия – Украина – Беларусь) подойдет к концу, а он всегда заканчивается консолидацией. Представь на одну секунду ужас Европы от самой мысли, от самой возможности, что две крупнейшие, ну, поляков не считаем, реально две крупнейшие, еще и воевавшие, с серьезным боевым опытом армии Украины и России возьмут и объединятся. И начнут по счетам спрашивать у так называемых бывших партнеров. Когда до украинцев дойдет, а до них, безусловно, дойдет, где подлинный враг и кто это все инспирировал, кто начал. Вот представь на одну секунду, что это будет. Это же страшный сон. На сей раз не до Берлина, а реально до Лиссабона могут дойти. Это сейчас может как бравада звучать, такая нереальная, полуфантастическая, а я совершенно уверена, что так или иначе эти процессы вполне себе возможны при определенных обстоятельствах. И именно по этой причине... Даже не потому, что там эфемерно русские нападут на Европу, она русским не уперлась примерно никуда, потому что это совершенно пресное квазигосударственное квазиобразование. Надгосударственное в данном случае. Там подлинных государств всего четыре штуки можно насчитать. Ну ладно, пять. Все остальное – это чепуха совершенная. Они больше всего боятся, что русские с украинцами и Беларусь снова осознают свою единую общность все одновременно, и присовокупить сюда две крупнейшие, серьезно воевавшие армии. Вот чего они боятся. Поэтому они будут продолжать руками зеленой хунты, этой зеленой ОПГ продолжать этот тлеющий конфликт, худо-бедно поддерживать возможность вести какие-то боевые действия так называемые в Украине, параллельно накачивая ненависть либо вражду, и то, и другое. Отсюда же интересная история. Зачем Еврорейх решил подобрать с помойки одиозное пропагандистское радио «Свобода» и вот эту всю шоблу юсаидовскую? Не просто так. Вот в том числе для этих целей это будет совокупная работа. Но пока на земле они столкнуться с нами не готовы.