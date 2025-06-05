Реутова: Запад будет руками Украины пытаться затягивать этот конфликт

Полина Реутова, журналист:

Я думаю, главное – им не мешать на этом пути так называемого цивилизационного тупика, к которому они неизбежно сейчас приходят просто потому, что у них не идея, у них анти-идея. То, что направлено на разрушение. А у них сама идейность и бытие направлены на разрушение, даже человеческой, биологической сущности. Если ты продвигаешь отношения, которые не способствуют росту популяции человеческой, это уже античеловеческое, даже природно. И оно способствует деградации и вымиранию. Вот этот райский сад, пусть он сейчас будет сам изолироваться, не надо мешать, пускай этим занимаются активнейшим образом, но к нашим границам пусть даже не подступаются. И на данный момент они не рискнут, они будут руками бывшей Украины пытаться этот конфликт затягивать, инспирировать. В том числе для того, чтобы свой потенциал повысить в плане тяжелой промышленности, какого-то военного ресурса, хотя я сомневаюсь, что в ближайшие 7-9 лет что-то может произойти такое глобальное. Даже эксперты говорят, что потенциал совсем не тот. Особенно в условиях отсутствия дешевых энергоресурсов из России. Они больше всего боятся, что Украина вернется в наш цивилизационный кружок при единой Святой Руси, какой мы являемся. И если сюда присовокупить тот факт, что две армии крупнейшие воевали с серьезным боевым опытом и весьма серьезно накачанные оружием, для них это самый страшный страх, поэтому они будут делать все, чтобы примирение не состоялось как можно дольше, потому что для них это опасно.