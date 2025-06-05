Реутова: Украина существует только как анти-Россия, без этого она антиничто, она распадётся моментально

Полина Реутова, журналист:

Абсолютно нет. Во-первых, я все-таки далека от мысли, что наши спецслужбы совершенно никак не поучаствовали в грузинских процессах последнего года – двух. Это я так аккуратно скажу. Я все-таки думаю, что некоторое участие, весьма эффективное и грамотное, имело место быть. Сами по себе такие процессы не происходят, что не то что нормально, а великолепно и прекрасно.

Григорий Азаренок:

Одну мысль скажу. Если генеральный штаб существует, то если у него нет плана захвата всего мира, условно, обороны региона, скажем так, то этот генеральный штаб надо распускать, потому что военные должны готовиться к войне. А если есть спецслужба, то спецслужба должна заниматься – в ее должностных инструкциях – обеспечением безопасности. А это делается в соседних регионах, в соседних странах и так далее. Это абсолютно нормально. Это не скрывают ни Штаты, ни англичане, ни европейцы какие-нибудь там. Израиль вообще кичится, сколько они где и кого убили, сколько кого забрали и так далее. Ну, поэтому тут это нормально абсолютно.

Полина Реутова:

Это как в том меме: вы не понимаете, это другое. Наша либерда любит рассказывать: война, конечно, это плохо, да, но в случае с Израилем it's ok, это нормально. Потому что им можно, а нам нельзя. Мы недочеловеки, с их точки зрения. По поводу переформатирования самостоятельного – невозможно категорически никак вообще. И, к сожалению, как мне кажется, переформатирование... А я вижу наилучшим образом переформатирование – это очищение Украины от каких-либо даже остаточных веяний бандеровской вот этой УПАшной землянки, хотя бы намека на идеологию подобную и это политическое украинство, именно политическое украинство, которое было сформировано на базисе анти-Россия, потому что иначе оно теряет смысл к существованию. Вот это интересная тема. Если не будет России, Украина в нынешнем варианте существовать не будет и не сможет, просто потому что база теряется. Она существует только как анти-Россия, а то будет как антиничто, она сама распадется моментально. Ну, я так думаю. Если бы, не дай боже, что-то подобное произошло. По всей видимости, вот эта вот землянка УПА, она теперь должна быть именно побеждена только исключительно военным путем. Других вариантов, по всей видимости, нет, по причине чего, собственно, и начались широкомасштабные военные действия в 2022 году.