Открытое первенство Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовало в Заславле

В Заславле стартовало окрытое первенство Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо наград, участники борются за возможность выступить на международной арене. Подробности расскажет Юлия Силипицкая.

Попутный ветер, солнце и легкая рябь на воде – это для обычного человека отличная погода, а вот для участников первенства страны считается неблагоприятной. Ветер мешает оценить скоростной потенциал гребца. Мария Попичич в этом году на этапе Кубка мира остановилась в шаге от пьедестала, но, несмотря на высокие достижения во взрослом сегменте, спортсменка должна отобраться на первенство Европы – 2026 по результатам отечественного старта.

Мария Попичич, участница турнира:

У меня первый молодежный год.

– Выиграли?

– Да, попытаюсь показать себя среди взрослых женщин. Показать достойные времена, хорошо проехать.

Максим Кашеро, тренер-администратор Национальной команды Беларуси по гребле на байдарках и каноэ:

Каждый спортсмен, который планирует выступать на чемпионате Европы, должен, согласно критериям отбора, завоевать право участия. Ежегодно проходит первенство Республики Беларусь для того, чтобы отобрать команду, которая будет выступать на международных соревнованиях. В первый соревновательный день участники разыграли 8 комплектов наград, по итогам турнира будут сформированы команды на первенство Европы и аналогичный молодежный старт. Помимо чемпионов Беларуси, шанс на выезд есть и у других.