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МОК восстановил белорусских спортсменов в правах

07 мая 2026 18:09
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Решение, долгожданное и справедливое. Международный олимпийский комитет разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном без каких-либо ограничений на всех международных стартах, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Исполнительный совет МОК отменяет какие-либо запреты на участие соотечественников, в том числе команд, в соревнованиях, проводимых международными федерациями. В организации подчеркнули, что комитет в первую очередь должен выполнять свою важную миссию – сохранять основанную на ценностях и по-настоящему глобальную спортивную платформу, дающую миру надежду. 

Кроме того, МОК отмечает, что квалификационный период как для Олимпийских игр 2028 года в США, так и для зимних Юношеских Олимпийских игр 2028 года в Италии, начинается уже этим летом. Для белорусских атлетов важно принимать участие в отборе со всеми на равных.

# Белорусские спортсмены

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