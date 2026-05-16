Белорусские самбисты завоевали пять медалей чемпионата Европы в Тбилиси

Белорусские спортсмены показали успешный старт на чемпионате Европы по самбо 2026 года в Тбилиси, сообщает официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси.

В 1-й день белорусские самбисты стали обладателями пяти медалей: 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Мария Кондратьева – завоевала золото (весовая категория свыше 80 кг). Она победила в финальном поединке представительницу России и сохранила титул чемпионки Европы. Даниил Патачиц – победитель в весе до 98 кг, он одолел представителей Израиля, Украины, России, Грузии.

Анфиса Копаева – серебряный призер (в категории до 50 кг), спортсменка уступила в финале участнице из России. Татьяна Мацко (до 59 кг) и Анжела Жилинская (до 72 кг) выиграли бронзовые медали.

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом

Фото: официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси