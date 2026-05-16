Прямой эфир

Белорусские самбисты завоевали пять медалей чемпионата Европы в Тбилиси

16 мая 2026 16:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Белорусские самбисты завоевали пять медалей чемпионата Европы в Тбилиси-0

Белорусские спортсмены показали успешный старт на чемпионате Европы по самбо 2026 года в Тбилиси, сообщает официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси.

В 1-й день белорусские самбисты стали обладателями пяти медалей: 2 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

Мария Кондратьева – завоевала золото (весовая категория свыше 80 кг). Она победила в финальном поединке представительницу России и сохранила титул чемпионки Европы. Даниил Патачиц – победитель в весе до 98 кг, он одолел представителей Израиля, Украины, России, Грузии.

Анфиса Копаева – серебряный призер (в категории до 50 кг), спортсменка уступила в финале участнице из России. Татьяна Мацко (до 59 кг) и Анжела Жилинская (до 72 кг) выиграли бронзовые медали.

Белорусские лучники вернутся на мировую арену под своим флагом

Фото: официальный Telegram-канал Министерства спорта Беларуси

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ поспорят за победу на Кубке Беларуси по футболу
16 мая 2026 08:03

Минское «Динамо» и борисовский БАТЭ поспорят за победу на Кубке Беларуси по футболу

Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла 4-е место на турнире в формате 3х3
15 мая 2026 20:26

Молодежная сборная Беларуси по хоккею заняла 4-е место на турнире в формате 3х3

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами
15 мая 2026 20:21

Успех налицо! Доска почета Министерства спорта пополнилась новыми именами

«Минск» сравнял счет с «Борисфеном» в матче ЧБ по баскетболу
15 мая 2026 20:15

«Минск» сравнял счет с «Борисфеном» в матче ЧБ по баскетболу

«Минчанка» обыграла «Муром» в переходном матче российской волейбольной Суперлиги
15 мая 2026 20:06

«Минчанка» обыграла «Муром» в переходном матче российской волейбольной Суперлиги

«Ислочь» обыграла «Неман» в матче 8-го тура ЧБ по футболу
15 мая 2026 18:59

«Ислочь» обыграла «Неман» в матче 8-го тура ЧБ по футболу

Футбольные клубы «Динамо-Минск» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси
15 мая 2026 18:50

Футбольные клубы «Динамо-Минск» и БАТЭ готовятся к финалу Кубка Беларуси

Малашевич и Нагорная стали призерами чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет
15 мая 2026 18:40

Малашевич и Нагорная стали призерами чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов до 17 лет

Мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла россиянам на турнире в Китае
15 мая 2026 18:36

Мужская сборная Беларуси по гандболу проиграла россиянам на турнире в Китае

Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже
15 мая 2026 18:30

Александра Саснович не смогла выйти в полуфинал теннисного турнира в Париже

Белорусам не удалось завоевать наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
15 мая 2026 18:25

Белорусам не удалось завоевать наград на этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

С белорусских борцов сняты все санкции
15 мая 2026 14:39

С белорусских борцов сняты все санкции