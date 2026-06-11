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Гуреева и Гнедчик вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью

11 июня 2026 19:14
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Виолетта Гуреева и Мария Гнедчик вышли в финал этапа Кубка мира по современному пятиборью в Будапеште, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

В полуфинале «Б» Гуреева показала лучший результат и возглавила таблицу. В полуфинале «А» Мария Гнедчик заняла 9-е место и также прошла в решающий раунд. Милана Певец финишировала предпоследней и выбыла из борьбы. Медали пятиборки разыграют 12 июня. Мужчины в пятницу определят финалистов, а борьба за награды развернется 13 июня. 

12 июня места в финале оспорят наши Иван Хамцов, Максим Марук и Владислав Мелкозеров.

# Спортивные соревнования # Белорусские спортсмены

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