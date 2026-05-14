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МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел?

14 мая 2026 17:40
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Что скрывается за решением Международного олимпийского комитета? Кто 4 года держал белорусский спорт взаперти и почему именно сейчас замок слетел? 735 медалей в санкционный год. И главный вопрос: сколько наград Беларусь так и не взяла, потому что наших спортсменов не допустили к стартам?

Новый выпуск авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел? -2

Роман Протасевич:
Карантин снят 4 года спустя. 7 мая 2026-го МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Флаг, гимн, командные виды – все вернулось. Тихо. Без фанфар. 4 года белорусский спорт жил в режиме ожидания. С 28 февраля 2022-го – карантин. С марта 2023-го – унизительный компромисс: нейтральный статус, никакого флага, никакого гимна, точечный пропускной контроль. Называли это «защитными мерами». Спортсмены с белорусскими паспортами выходили на дорожки и помосты – без имени страны на спине, но страна всегда была с ними.

МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел? -4

Роман Протасевич:
Рекомендации МОК не просто бюрократический документ. Это был пропуск для охотников. Федерация за федерацией доставала этот пасквиль. Закрывала двери и кивала наверх: «Позиция МОК». Удобная конструкция: ответственность размыта, результат достигнут. Не за допинг. Не за нарушение регламентов. За то, что паспорт не той страны. Спортсмены стали расходным материалом в чужой игре. Их карьеры – переговорным аргументом. Их медали – гипотетическими, потому что выступать не давали.

МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел? -6

Роман Протасевич:
А потом был Париж-2024. 17 человек. Нейтральный статус. Никакого флага над трибунами. И 4 медали – 4 ответа тем, кто считал белорусов статистикой отстраненных. Это поколение не знало большого спорта без санкций. Они взрослели под аккомпанемент закрытых стартов и хора о том, что белорусам здесь не место. Санкционные прогнозы стали для них просто шумом за кадром, пока они работали и превратили запреты в фон для своих пьедесталов.

Вопрос теперь один: сколько медалей они не взяли просто потому, что их не пустили на старт?

МОК отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Почему именно сейчас замок слетел? -8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. Читайте далее.

Подробности в видео.

# Спорт Беларуси # НОК Беларуси # Белорусские спортсмены

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