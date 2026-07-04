Привезли 10 медалей! Белорусские спортсмены покорили чемпионат мира по муай-тай в Малайзии
Что связывает муай-тай и Беларусь? Это культурный, образовательный и социальный аспект. И, конечно, в первую очередь спортивный. И доказательства тому – медали белорусских спортсменов, завоеванные на чемпионате мира, который недавно прошел в Малайзии. Впрочем, это далеко не первые и не последние награды.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств, и Никита Кокош, спортсмен национальной команды переменного состава Республики Беларусь по таиландскому боксу, чемпион мира.
Юрий Царев, ведущий:
Давайте немножко поговорим про сам чемпионат в Малайзии, что это за старт был и насколько важно это было для нашей команды.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:
Чемпионат мира – это один из основных стартов в 2026 году. У нас таких главных стартов два в этом сезоне. Это чемпионат Европы, который будет отбором на Европейские игры на 2027 год. И, соответственно, чемпионат мира – это как итоги года, сильнейший старт.
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Виталий Тишуров:
Сильнейшие спортсмены со всего мира съезжаются. 114 стран-участниц, 600 сильнейших спортсменов со всего мира приехали оспаривать звание чемпионов мира. Ну и вот, как результат, наша сборная – 10 медалей, 4 из которых золотые. Впервые за 5 лет мы на данном чемпионате мира выступали под своим флагом, со своим родным гимном. И отрадно было снова ощутить, когда спортсмен поднимается на пьедестал, поднимается белорусский флаг, звучит белорусский гимн, и ребята с правой рукой у сердца этот гимн исполняют. Конечно, трепетное чувство, которое нам уже хотелось давно испытать, но вот здорово, что в этот раз все получилось.
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