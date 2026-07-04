Привезли 10 медалей! Белорусские спортсмены покорили чемпионат мира по муай-тай в Малайзии

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств, и Никита Кокош, спортсмен национальной команды переменного состава Республики Беларусь по таиландскому боксу, чемпион мира.

Что связывает муай-тай и Беларусь? Это культурный, образовательный и социальный аспект. И, конечно, в первую очередь спортивный. И доказательства тому – медали белорусских спортсменов, завоеванные на чемпионате мира, который недавно прошел в Малайзии. Впрочем, это далеко не первые и не последние награды.

Юрий Царев, ведущий:

Давайте немножко поговорим про сам чемпионат в Малайзии, что это за старт был и насколько важно это было для нашей команды.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:

Чемпионат мира – это один из основных стартов в 2026 году. У нас таких главных стартов два в этом сезоне. Это чемпионат Европы, который будет отбором на Европейские игры на 2027 год. И, соответственно, чемпионат мира – это как итоги года, сильнейший старт.