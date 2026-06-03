Белоруска взяла серебро на ЧЕ по стрельбе из лука! Пообщались с Кариной Деминской

Мы с гордостью рассказываем об успехах наших спортсменов. И сегодня – именно такой случай. Чемпионат Европы по стрельбе из лука в Анталии принес нам не только захватывающие поединки, но и очень ценные медали. Почему выигранное серебро равно золоту? О подготовке команды и не только поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Карина Деминская, чемпионка Беларуси по стрельбе из лука, серебряный призер чемпионата Европы. Ольга Бурлакова, ведущая:

Потрясающее выступление, награда, дорогая во всех смыслах этого слова. Как это было и ожидали ли вы этого?

Карина Деминская, чемпионка Беларуси по стрельбе из лука, серебряный призер чемпионата Европы:

Эмоции еще пока не прошли, потому что это была не просто победа, не просто серебро, а осталась эйфория после того, что нас допустили как команду, нашу страну. Мы очень рады и горды тем, что мы представляем Беларусь, наш народ и смогли отстоять честь. Пускай не золото, но еще все впереди, поэтому сделаем выводы и будем работать дальше. Чем удивит спортивно-культурный фестиваль «Вытокi» в 2026 году – рассказали организаторы.