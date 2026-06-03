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Белоруска взяла серебро на ЧЕ по стрельбе из лука! Пообщались с Кариной Деминской

03 июня 2026 13:14
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Мы с гордостью рассказываем об успехах наших спортсменов. И сегодня – именно такой случай. Чемпионат Европы по стрельбе из лука в Анталии принес нам не только захватывающие поединки, но и очень ценные медали. Почему выигранное серебро равно золоту? 

О подготовке команды и не только поговорили с гостьей программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Карина Деминская, чемпионка Беларуси по стрельбе из лука, серебряный призер чемпионата Европы. 

Ольга Бурлакова, ведущая:
Потрясающее выступление, награда, дорогая во всех смыслах этого слова. Как это было и ожидали ли вы этого?

Белоруска взяла серебро на ЧЕ по стрельбе из лука! Пообщались с Кариной Деминской-2

Карина Деминская, чемпионка Беларуси по стрельбе из лука, серебряный призер чемпионата Европы:
Эмоции еще пока не прошли, потому что это была не просто победа, не просто серебро, а осталась эйфория после того, что нас допустили как команду, нашу страну. Мы очень рады и горды тем, что мы представляем Беларусь, наш народ и смогли отстоять честь. Пускай не золото, но еще все впереди, поэтому сделаем выводы и будем работать дальше. 

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Белоруска взяла серебро на ЧЕ по стрельбе из лука! Пообщались с Кариной Деминской-4

Ольга Бурлакова:
Эта медаль – особенная во всех смыслах, потому что она еще открывает двери в предстоящие Европейские игры. Наверное, ради этого действительно стоило бороться, когда ты видишь будущее и перспективы. Это же важно для любого спортсмена. 

Карина Деминская:
Это важно, но на тот момент я даже не знала, что у нас еще будет такой приятный бонус. У нас была цель просто работать и пройти как можно дальше. 

Подробнее смотрите в видео.

# Интервью # Спортивные соревнования # Белорусские спортсмены # Карина Дёминская # Ольга Бурлакова

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