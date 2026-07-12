Прыжки в воду: как готовят спортсменов и база белорусской школы. Интервью

18-летние ребята – это будущий резерв наших национальных сборных. Международные старты – это в первую очередь соревновательный опыт. Однако спортсмены уже тренируются в недетском режиме. Александра Пузь – член переменного состава сборной Беларуси по прыжкам в воду.
Девочке всего 13 лет, но она чемпионка страны среди взрослых, мастер спорта и трехкратный призер юниорского чемпионата Европы. Теперь спортсменка вместе с тренером Светланой Алексеевой готовится выступить на чемпионате Европы среди взрослых. Однако Саша уже метит и в Лос-Анджелес.
Пригласили в студию «Спорттаймера» Александру и ее тренера.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Как ты пришла в прыжки в воду?
Александра Пузь, трехкратный призер первенства Европы (U-15):
Сестра привела. Я была у сестры на соревнованиях и увидела, как прыгают с вышек, и захотелось просто попробовать.
Юлия Силипицкая:
Если идти в ваш вид спорта, это неважно изначально, какой ты конфигурации?
Светлана Алексеева, старший тренер национальной команды Беларуси по прыжкам в воду:
Прыжок длится полтора секунды, и за это время надо правильно сообразить, чтобы сделать хорошо. С ней было интересно, потому что она думает. Она думает, она не делает двух одинаковых попыток. Меня поражало всегда. Даже сейчас она настолько понимает нюансы, о которых я говорю.
Юлия Силипицкая:
На чем основывается белорусская школа прыжков в воду. Это база Советского Союза?
Светлана Алексеева:
Для меня да. База – это школа, это техника, чистота линии.
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