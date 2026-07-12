Прыжки в воду: как готовят спортсменов и база белорусской школы. Интервью

Пригласили в студию «Спорттаймера» Александру и ее тренера.

Девочке всего 13 лет, но она чемпионка страны среди взрослых, мастер спорта и трехкратный призер юниорского чемпионата Европы. Теперь спортсменка вместе с тренером Светланой Алексеевой готовится выступить на чемпионате Европы среди взрослых. Однако Саша уже метит и в Лос-Анджелес.

18-летние ребята – это будущий резерв наших национальных сборных. Международные старты – это в первую очередь соревновательный опыт. Однако спортсмены уже тренируются в недетском режиме. Александра Пузь – член переменного состава сборной Беларуси по прыжкам в воду.

Юлия Силипицкая, ведущая:

Как ты пришла в прыжки в воду?

Александра Пузь, трехкратный призер первенства Европы (U-15):

Сестра привела. Я была у сестры на соревнованиях и увидела, как прыгают с вышек, и захотелось просто попробовать.

Юлия Силипицкая:

Если идти в ваш вид спорта, это неважно изначально, какой ты конфигурации?

Светлана Алексеева, старший тренер национальной команды Беларуси по прыжкам в воду:

Прыжок длится полтора секунды, и за это время надо правильно сообразить, чтобы сделать хорошо. С ней было интересно, потому что она думает. Она думает, она не делает двух одинаковых попыток. Меня поражало всегда. Даже сейчас она настолько понимает нюансы, о которых я говорю.

Юлия Силипицкая:

На чем основывается белорусская школа прыжков в воду. Это база Советского Союза?

Светлана Алексеева:

Для меня да. База – это школа, это техника, чистота линии.