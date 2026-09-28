Новости по тегу #БелАЗ

Свои передовые разработки на этой авторитетной площадке представят более 500 ведущих компаний, а количество зарегистрированных участников превысит 10 тысяч человек из 40 стран.
Нагрудные знаки, грамоты и благодарности вручили ветеранам труда, а также лауреатам молодежной премии предприятия.
Развернуты тематические площадки. Можно увидеть технику из Книги рекордов Гиннесса, а также зайти в цеха, где создаются известные во всем мире машины.
Рейс за рейсом по крутому серпантину с грузом в сотни тонн следуют белорусские самосвалы. Отечественная техника составляет основу машинного парка предприятия.
Эта гигантская индустриальная сеть Министерства промышленности объединяет более 160 самостоятельных организаций, заводов и других производств, где занято свыше 154 тысяч человек.
Новинка предназначена для работы в условиях ограниченного пространства рудников на Крайнем Севере.
Сегодня БЕЛАЗ специализируется на производстве карьерных самосвалов и специальной техники, применяемой в горнодобывающей, строительной, металлургической и других отраслях промышленности.
Наши страны последовательно расширяют сотрудничество в экономике, промышленной кооперации, сельском хозяйстве.
Подписанные соглашения направлены на реализацию государственной политики двух стран в сфере промышленной кооперации и создания инновационной, конкурентоспособной техники.
Глава правительства оценил мощности экспериментального производства компонентов электропривода и ознакомился с передовыми разработками для гигантов индустрии.
Это почти на 100 млн больше, чем в 2025 году, говорится в заявлении. Выделенные средства пойдут на приобретение 110 единиц нового оборудования, в том числе сварочного, подъемного и технологического.
На заводе побывали гости из России, Литвы, Германии, Индии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Турции, Китая и стран Африки.
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