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Новости по тегу #БелАЗ

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»
28 сентября 2026 17:08

Более 10 тыс. человек из 40 стран примут участие в форуме «ИННОПРОМ. Беларусь»

Более 100 сотрудников БЕЛАЗ награждены в преддверии Дня машиностроителя
26 сентября 2026 13:45

Более 100 сотрудников БЕЛАЗ награждены в преддверии Дня машиностроителя

Как собирают легендарные БЕЛАЗы? На заводе в Жодино проводят день открытых дверей
26 сентября 2026 11:02

Как собирают легендарные БЕЛАЗы? На заводе в Жодино проводят день открытых дверей

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России
08 сентября 2026 18:10

Жодинские гиганты с задачами справляются! Все о работе БЕЛАЗов на алмазных карьерах в России

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран
04 сентября 2026 16:42

Продукция белорусского автопрома поставляется более чем в 80 стран

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям
21 августа 2026 06:03

Первый шахтный погрузчик БЕЛАЗ приступил к заводским испытаниям

В тройке лучших на планете! Как БЕЛАЗ завоевал рынки более чем 80 стран
03 июля 2026 11:58

В тройке лучших на планете! Как БЕЛАЗ завоевал рынки более чем 80 стран

Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте
30 июня 2026 07:38

Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Джакарте

БЕЛАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с тремя российскими компаниями
24 июня 2026 10:42

БЕЛАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с тремя российскими компаниями

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН
11 июня 2026 17:03

Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН

БЕЛАЗ инвестирует более $100 млн на обновление производства в 2026 году
02 марта 2026 11:23

БЕЛАЗ инвестирует более $100 млн на обновление производства в 2026 году

БЕЛАЗ в 2025 году посетили более 80 тысяч туристов
20 февраля 2026 09:28

БЕЛАЗ в 2025 году посетили более 80 тысяч туристов