Битва титанов! Представители из 6 стран соревновались в управлении БЕЛАЗом в Жодино
Беларусь занимает одно из ведущих мест в мире по производству большегрузных автомобилей. Визитная карточка страны по выпуску карьерных самосвалов – наш БЕЛАЗ. Завод имеет огромный вес не только в белорусской, но и мировой экономике, удерживая почти треть рынка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом линейки постоянно обновляются. Нынешней весной легендарный 130-тонник выпустили с двигателем на газе и электричестве. 28 сентября в Жодино, где располагается предприятие, развернулась настоящая битва титанов. Соревновались водители самосвалов из шести стран.
Как приручить брутальный многотонник? Репортаж Арины Поповой.
Водители карьерных самосвалов развенчали миф о том, что многотонные машины сложны в управлении и неповоротливы. Продемонстрировать свои навыки приехали представители 6 стран, где БЕЛАЗы уже как родные. Чемпионат молодой, проходит уже в третий раз, но постоянно прирастает новыми участниками. В 2024 году подключились Казахстан и Армения.
Таукен Жалелов, оператор-водитель автосамосвала «ЬЕЛАЗ» (Казахстан):
Посетил вашу республику в первый раз и мне очень понравилось. Понравилось ваше гостеприимство, везде чисто, везде идеально, молодцы.
Участвуют в чемпионате только профессионалы с многолетним стажем, те, у кого по истине карьера строится в карьерах. За день до водители соревновались в знании теории. Сегодня в программе чемпионата – маневрирование, змейка, разные виды парковки, даже лопнуть шарик и все на время. В управлении 130-тонный БЕЛАЗ.
Арина Попова, корреспондент:
Семь из десяти самосвалов этого класса грузоподъемности во всем мире производит именно БЕЛАЗ. Им нипочем экстремальная жара и суровый холод. А еще недавно разработали линейку на альтернативном топливе. В апреле вышли 130-тонники на газе и электричестве. Также не забывают и о комфорте для водителей.
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