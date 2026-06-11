Будущее белорусского автопрома. Турчин оценил работу Института машиностроения НАН

Премьер-министр Александр Турчин посетил Объединенный институт машиностроения НАН. Вот уже 20 лет учреждение выступает главным мозговым центром отечественного авто- и тракторостроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава правительства оценил мощности экспериментального производства компонентов электропривода и ознакомился с передовыми разработками для гигантов индустрии: МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ и «Белкоммунмаша». Отдельное внимание – Республиканскому компьютерному центру, где с помощью виртуальных испытаний и промышленного дизайна рождаются концепты будущих машин.

Сергей Щербаков, заместитель председателя Президиума НАН Беларуси:

У производственников стоят свои задачи. В первую очередь, это обеспечение экспорта, рост объемов. Но для того чтобы это обеспечивать не только сиюминутно, но еще и в перспективе 5-10 лет, как ставит задачу Президент, смотреть за горизонт, мы ее и выполняем. То есть мы ориентируемся и на сиюминутную помощь, там, где это нужно, но и смотрим за горизонт, чтобы перспективные технологии были уже готовы к тому моменту, когда наша промышленность будет готова ее масштабировать.

Белорусские ученые выводят отечественное машиностроение на принципиально новый – цифровой уровень. Среди прорывных разработок – карьерный самосвал, который двигается полностью самостоятельно. Ему не нужен даже дистанционный оператор. Кроме того, совместно с МТЗ создана автономная сельскохозяйственная машина. Выпущена первая малая серия из пяти авто «Белджи». Ученые полностью освоили выпуск отечественной компонентной базы: от двигателей до систем управления. Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси в феврале выросли на 13%.