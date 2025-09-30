Уже подписаны контракты и соглашения! Рассказываем, какие новинки представили на «ИННОПРОМ»

Перспективы евразийской промышленности в эти дни в центре внимания участников «ИННОПРОМа». Из главной профильной выставки России с 15-летней историей форум расширился до масштабов авторитетной международной площадки. Беларусь каждый год представляла свои возможности и достижения на полях форума в Екатеринбурге, несколько раз в статусе «страны-партнера». И теперь впервые принимает «ИННОПРОМ» на правах хозяйки в Международном выставочном центре в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гостевая выставка в белорусской столице – это очередной прорыв в развитии торгово-промышленного сотрудничества в рамках Союзного государства и в целом межрегиональных связей государств – участников ЕАЭС. Мы не только показываем свои лучшие образцы, но и ближе знакомимся с лучшей продукцией зарубежной индустрии. Для участников это шанс наладить контакты непосредственно с лидерами отрасли. Символично, что «ИННОПРОМ» проводится одновременно с двумя саммитами глав правительств – СНГ и ЕАЭС. Это общий вклад в экономику объединения. Уже подписаны соглашения и контракты.

Трактор мощностью 540 лошадиных сил, гибридный тягач, «Робот-паук» и 450-тонный БЕЛАЗ. На площадке только лучшие достижения компаний с мировым именем. Многие образцы не имеют аналогов. Вот например, белорусский электрокар для людей с ограничениями по здоровью. Машина оснащена всем необходимым для комфортного и безопасного вождения: управлять рычагами и педалями можно с помощью руля. Пока это только опытный экземпляр. В декабре проект планируют локализовать и запустить в серийное производство.

Андрей Горунчик, директор компании по продаже легковых автомобилей:

Основное преимущество в данном автомобиле то, что он компактный, бюджетный, легкодоступный. Им можно пользоваться абсолютно везде. Это автомобиль городского типа, у него достаточный запас хода – 320 километров. Имеет быструю и медленную зарядку, можно вплоть до того, что заряжаться от бытовой розетки. Для людей это удобно. Как опции, есть пересадочная платформа с левой стороны, с правой стороны. На выбор человека можно использовать ручное управление, электронное, механическое, как ему будет удобно.

Еще одна сенсация – российский микродрон «Каракурт». Аппарат весом всего 350 граммов привлек внимание белорусских лесников. Главная особенность миниатюрного беспилотника – возможность запуска за считаные секунды в условиях сильно ограниченного пространства. Микродрон способен вести воздушный мониторинг местности в режиме реального времени и днем, и ночью. В Минске стартовал второй день работы крупнейшего промышленного форума «ИННОПРОМ».

«ИННОПРОМ» – это не только выставочная, но и крупнейшая переговорная площадка. Заключены десятки соглашений. Известно, что будущий беспилотный БЕЛАЗ получит интеллектуальную систему диспетчеризации. Это далеко не единственная договоренность, достигнутая в рамках промышленного форума. Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ.

В Смоленске появится торгово-выставочный центр белорусских товаров По результатам «ИННОПРОМа» очевидно появятся новые проекты. Коллеги из Казахстана, к примеру, заинтересовались белорусским оборудованием для сельскохозяйственной техники. Рассматривают возможность формирования новых каналов поставок.

Даурен Кулумбаев, представитель автосборочного завода (Казахстан):

Думаю, в ближайшем будущем активно в этом направлении мы продвинемся и будут подписаны договоры. Мы строим новый завод и, соответственно, есть определенные запросы по оборудованию, по технологиям. Так что активно смотрим, ходим и встречаем партнеров. Со стороны белорусов было большое количество по запросам. Интерес к технике проявляли, также взаимное сотрудничество по поставке оборудования всевозможного.