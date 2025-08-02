Выставка редких самосвалов и фирменный мерч – как проходит «БЕЛАЗ ФЕСТ»?

Большой праздник промышленного гиганта. И это тот случай, когда размер имеет значение! Ведь наш БЕЛАЗ – самосвал-рекордсмен и аналогов в мире ему нет. В Жодино проходит «БЕЛАЗ ФЕСТ». Город машиностроителей уже в третий раз встречает праздник. Первый open-air был посвящен 75-летнему юбилею предприятия. Он так понравился жителям и гостям, что это стало традицией. Чем радуют и удивляют? Все самое интересное в репортаже Алины Мычко.

Редкие БЕЛАЗы, ретро-образцы и уникальные авто. Самосвалы-гиганты – одна из главных фишек фестиваля. Например, вот этот 90-тонник в национальном стиле. Чтобы сфотографироваться с ним, выстраиваются целые очереди. Конкуренцию может составить разве что малиновый БЕЛАЗ – как будто сошедший с кадров фильма «Королева бензоколонки». Гости и жители – в восторге.

– Я здесь живу, в этом городе, и про фестиваль знаю, и каждый год стараюсь поучаствовать.

– А я много слышала про этот фестиваль и в этом году приехала на него посмотреть. Очень праздничная атмосфера, очень красивые представлены автомобили.

– С удовольствием рассматриваешь. Мы с детками были первоначально, деткам залезть можно потрогать, это замечательно.

Уже много лет живу в Швеции, приехала к семье. Очень, кстати, классный фестиваль. Я думаю, это событие года.

Одним из самых долгожданных моментов для гостей стал официальный запуск продаж нашумевших ботинок БЕЛАЗа. Модель произвела настоящий фурор – в магазинах ее не найти. Обувь с логотипом флагмана разлетелась с полок в считаные часы. Ради нее на фест приехали даже из-за рубежа. Конкурсы, подарки и легенды дискотек: масштабный «БЕЛАЗ ФЕСТ» проходит в Жодино.