Беларусь презентует горное оборудование на отраслевой выставке в Алматы

Потенциальных партнеров белорусские производители ищут и в горнодобывающей отрасли. На международной выставке в Алматы свой потенциал демонстрирует БЕЛАЗ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Флагман отечественного машиностроения презентует высокотехнологичную продукцию и перспективные инновационные разработки. Речь идет о карьерных самосвалах, погрузчиках, а также комплектующих к ним. Запланирован ряд деловых встреч и переговоров о поставках новой техники и оборудования.

В 2025 году международная выставка в Алматы собрала представителей более чем 30 стран: от Австралии, США и Великобритании – до Кипра, Индонезии и ЮАР.