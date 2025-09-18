Прямой эфир

Беларусь презентует горное оборудование на отраслевой выставке в Алматы

18 сентября 2025 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Потенциальных партнеров белорусские производители ищут и в горнодобывающей отрасли. На международной выставке в Алматы свой потенциал демонстрирует БЕЛАЗ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь презентует горное оборудование на отраслевой выставке в Алматы-2

Флагман отечественного машиностроения презентует высокотехнологичную продукцию и перспективные инновационные разработки. Речь идет о карьерных самосвалах, погрузчиках, а также комплектующих к ним. Запланирован ряд деловых встреч и переговоров о поставках новой техники и оборудования. 

В 2025 году международная выставка в Алматы собрала представителей более чем 30 стран: от Австралии, США и Великобритании – до Кипра, Индонезии и ЮАР. 

# Предприятия Беларуси # БелАЗ # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
Минтруда Беларуси опубликовало график переноса рабочих дней в новогодние праздники
18 сентября 2025 11:09

Минтруда Беларуси опубликовало график переноса рабочих дней в новогодние праздники

Какие книги читают минчане? Опрос
18 сентября 2025 11:09

Какие книги читают минчане? Опрос

Развитие таможенного законодательства обсуждают на Международной конференции в Минске
18 сентября 2025 10:47

Развитие таможенного законодательства обсуждают на Международной конференции в Минске