Роман Головченко сел за руль 200-тонного экскаватора и поуправлял им

Новости Беларуси. В День машиностроителя отдельно Президент поздравил работников БелАЗа. Предприятие, которое давно стало брендом Беларуси, сегодня отмечает 75-летие образования. Александр Лукашенко подчеркнул, что именно благодаря коллективу, который продолжает генерировать и внедрять в производство передовые идеи, завод входит в мировую тройку лидеров многотонной карьерной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелАЗ накануне посетил и премьер-министр. Знакомясь с новинками предприятия, Роман Головченко поднялся на борт экскаватора и даже смог поуправлять 200-тонной машиной.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

БелАЗ – один из символов становления независимой Беларуси, потому что, наверное, на постсоветском пространстве это один из немногих примеров предприятий, которое в тяжелый период после распада Советского Союза, в период 1990-х, смогло не только сохранить производство, но и выйти на абсолютно новых технологический уровень развития. И то, что мы видим сейчас, тот модельный ряд новейших супермашин, он сформировался в эти непростые годы.