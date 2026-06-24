БЕЛАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с тремя российскими компаниями

Минская область и столица готовятся принять важнейшее событие в политической и экономической жизни Союзного государства. Уже 25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что предприятия Минской области подпишут контракты с российскими партнерами на сумму около 34 миллионов рублей. В преддверии открытия масштабного форума первые соглашения уже заключены. На БЕЛАЗе сегодня, 24 июня, подписали стратегические контракты о сотрудничестве с тремя российскими компаниями. Документы станут основой для совместного производства ключевых комплектующих и укрепления технологического суверенитета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С петербургской компанией БЕЛАЗ намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами – сотрудничество сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов. Кроме того, стороны приступают к совместной реализации импортозамещающего проекта по созданию первого двигателя для пассажирской подвесной канатной дороги белорусско-российского производства. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке опытно-промышленной партии толстолистового металлопроката из высокопрочной стали.

Дмитрий Симанков, коммерческий директор ООО УК «Уральская Сталь»:

Мы с БЕЛАЗом подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между нашими компаниями. Основная веха этого соглашения – это освоение и опробование новой марки стали HardUS. Это износостойкая марка стали, которая будет применяться на платформах БЕЛАЗа. Позволит выпускать платформы, которые будут служить более долгий срок по отношению к обычным маркам стали. Поэтому это большой шаг между нашими компаниями. Подписанные соглашения направлены на реализацию государственной политики двух стран в сфере промышленной кооперации и создания инновационной, конкурентоспособной техники.