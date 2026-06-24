БЕЛАЗ подписал ряд соглашений о сотрудничестве с тремя российскими компаниями
Минская область и столица готовятся принять важнейшее событие в политической и экономической жизни Союзного государства. Уже 25 июня стартует XIII Форум регионов Беларуси и России. Планируется, что предприятия Минской области подпишут контракты с российскими партнерами на сумму около 34 миллионов рублей. В преддверии открытия масштабного форума первые соглашения уже заключены. На БЕЛАЗе сегодня, 24 июня, подписали стратегические контракты о сотрудничестве с тремя российскими компаниями. Документы станут основой для совместного производства ключевых комплектующих и укрепления технологического суверенитета Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С петербургской компанией БЕЛАЗ намерен запустить производство электрических машин на своих площадках. С московскими коллегами – сотрудничество сфокусировано на разработке тяговых электроприводов для 290-тонных самосвалов.
Кроме того, стороны приступают к совместной реализации импортозамещающего проекта по созданию первого двигателя для пассажирской подвесной канатной дороги белорусско-российского производства. С предприятием «Уральская сталь» подписано соглашение о поставке опытно-промышленной партии толстолистового металлопроката из высокопрочной стали.
Дмитрий Симанков, коммерческий директор ООО УК «Уральская Сталь»:
Мы с БЕЛАЗом подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве между нашими компаниями. Основная веха этого соглашения – это освоение и опробование новой марки стали HardUS. Это износостойкая марка стали, которая будет применяться на платформах БЕЛАЗа. Позволит выпускать платформы, которые будут служить более долгий срок по отношению к обычным маркам стали. Поэтому это большой шаг между нашими компаниями.
Подписанные соглашения направлены на реализацию государственной политики двух стран в сфере промышленной кооперации и создания инновационной, конкурентоспособной техники.
Сергей Лесин, генеральный директор ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»:
Российская Федерация – это действительно ключевой партнер для БЕЛАЗа, как в отношении рынка реализации техники, так и в отношении поставщиков. По объемам – это второй рынок в мире, по объему потребления карьерных самосвалов. И исторически сложилось, и экономически это выгодно – мы являемся потребителями российской продукции.
Во время проведения XIII Форума регионов Беларуси и России БЕЛАЗ станет одной из центральных индустриальных площадок. Уже завтра на базе предприятия будут работать две тематические секции, посвященные поддержке экономического развития и региональному росту. Также БЕЛАЗ представит свои передовые разработки – машины, собранные из белорусских и российских комплектующих, экологичный транспорт на газомоторном топливе и водороде, а также беспилотную технику.